Va al Cagliari la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva: all’Unipol Domus battuto 4-2 ai rigori il Nizza, dopo lo 0-0 al 90’. Caprile para due tiri dal dischetto, decisivo Albarracín.

Ritmi bassi in avvio, il gran caldo la fa da padrone: la prima occasione è un destro a incrociare di Clauss che sfiora il palo con Caprile immobile. Arriva all’11’, appena prima che lo stadio tributi un lungo applauso (come avviene sempre in questo minuto) per Gigi Riva. Al 19’, subito dopo un cambio forzato nei francesi (Camara per l’infortunato Aberget), punizione di Fazzini e colpo di testa fuori di Paul Mendy.

Bella giocata del Cagliari al 34’, quando Paul Mendy va via di forza sulla destra a Mandza e crossa al centro per la deviazione di Trepy su cui si supera Diouf. Caprile, invece, al 39’ respinge una punizione dal limite di Diop (fallo di Rodríguez, anche ammonito).

Ripresa con Kingstone per Mendy nel Cagliari. Proprio il numero 35 al 59’ si coordina per la rovesciata, un rimpallo favorisce Romano e sul suo destro Diouf mette in angolo. Trepy, al 63’, si invola verso la porta sulla destra ma calcia sul fondo contrastato proprio al momento del tiro.

Spreca una bella opportunità Fazzini al 68’, quando riesce ad andare via centralmente e creare superiorità numerica ma – con due compagni ai lati a cui passare il pallone – sceglie per il tiro e il suo destro dal limite è debole con Diouf che non ha problemi a parare. Sfuma anche un tentativo per Kingstone, ben lanciato in posizione centrale ma il controllo è troppo lungo (79’).

Fra i tanti cambi c’è Cavuoti, che all’88’ chiude una bella combinazione corale e riceve palla da Adopo in area: sinistro piazzato, Diouf para a terra. È l’ultima occasione vera, prima di andare ai rigori al termine di tre minuti di recupero.

Ai rigori segnano Jansson e Felici, poi Caprile para il tiro di Koutoune. Obert porta in vantaggio il Cagliari, Caprile si oppone di nuovo stavolta su Laarej. Prati spiazza Diouf e lo stesso va Pereira, tocca quindi ad Albarracín il rigore decisivo e il suo sinistro vale il definitivo 4-2.

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