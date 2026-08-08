Giuseppe Aurelio, Kevin Carlos e Daniel Maldini saranno presto dei nuovi giocatori del Cagliari. Il direttore sportivo Pietro Accardi ha chiuso ben tre acquisti nelle ultime ore, rispettivamente dallo Spezia, dal Nizza (stasera avversario dei rossoblù all’Unipol Domus nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva) e dall’Atalanta.

Questa mattina, alla clinica Villa Stuart a Roma, si è presentato il primo per le visite mediche: Kevin Carlos, attaccante spagnolo classe 2001, preso in prestito con diritto di riscatto. A seguire è arrivato anche Aurelio, in arrivo dallo Spezia dell’ex direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi: è un laterale sinistro, ruolo da coprire visto che Riyad Idrissi resterà fuori per infortunio fino a novembre, ha compiuto 26 anni a marzo. Allo Spezia va il portiere Giuseppe Ciocci.

Sono attese in queste ore le visite mediche anche per Maldini, che si trasferisce a Cagliari in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a ulteriori otto (che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi). Il figlio d’arte è un classe 2001 e nella scorsa stagione, da gennaio, era in prestito alla Lazio.

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