Un nuovo certificato medico, stavolta della durata di quindici giorni. È quello che stamattina ha presentato Sebastiano Esposito al Cagliari, e che farà proseguire l’assenza dell’attaccante dagli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Sulla vicenda non si è voluto esprimere Fabio Pisacane, nella conferenza stampa di vigilia della partita con l’Arezzo.

Esposito salterà quindi sia la Coppa Italia, domani alle 18.30, sia l’esordio in Serie A contro il Parma sabato 22. Nel frattempo, si cercherà una soluzione a una vicenda che va avanti dalla fine di luglio dopo lo strappo con il Cagliari.

Il precedente certificato inviato da Esposito, «per stress emotivo e ansia», aveva una durata di dieci giorni ed era scaduto ieri. Ed era arrivato due giorni dopo la mancata partenza per Berlino, al termine del ritiro di Ponte di Legno.

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