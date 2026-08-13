Esposito non rientra, il Cagliari riceve un nuovo certificato medicoIl precedente, della durata di dieci giorni, era scaduto nella giornata di ieri
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Un nuovo certificato medico, stavolta della durata di quindici giorni. È quello che stamattina ha presentato Sebastiano Esposito al Cagliari, e che farà proseguire l’assenza dell’attaccante dagli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Sulla vicenda non si è voluto esprimere Fabio Pisacane, nella conferenza stampa di vigilia della partita con l’Arezzo.
Esposito salterà quindi sia la Coppa Italia, domani alle 18.30, sia l’esordio in Serie A contro il Parma sabato 22. Nel frattempo, si cercherà una soluzione a una vicenda che va avanti dalla fine di luglio dopo lo strappo con il Cagliari.
Il precedente certificato inviato da Esposito, «per stress emotivo e ansia», aveva una durata di dieci giorni ed era scaduto ieri. Ed era arrivato due giorni dopo la mancata partenza per Berlino, al termine del ritiro di Ponte di Legno.