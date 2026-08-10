Dopo Daniel Maldini, ufficializzato ieri mattina, anche Kevin Carlos ha firmato per il Cagliari. Entrambi erano arrivati nell’Isola nella tarda serata di sabato, poco dopo la fine del Trofeo Gigi Riva: l’amichevole fra i rossoblù e il Nizza, squadra dalla quale arriva il nuovo attaccante che non aveva giocato perché nel frattempo il cambio di maglia si era già concretizzato.

Trasferimento in prestito con diritto di riscatto per Kevin Carlos, attaccante classe 2001 spagnolo di origini nigeriane. Cresciuto nel settore giovanile dell’Huesca, ha poi giocato con le maglie di Real Betis sempre in Spagna, Yverdon (dove è stato capocannoniere del campionato 2023-2024 con quattordici gol) e Basilea (con cui ha vinto campionato e coppa) in Svizzera, prima di disputare l’ultima stagione in Ligue 1.

Kevin Carlos sarà a disposizione di Fabio Pisacane a partire dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, venerdì alle 18.30 in casa contro l’Arezzo. Dei tre acquisti chiusi dal direttore sportivo Pietro Accardi l’unico ancora non ufficiale è Giuseppe Aurelio, preso dallo Spezia, che è arrivato in Sardegna a metà mattina.

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