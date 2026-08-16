Francoforte
16 agosto 2026 alle 14:47
Mondiali di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli conquista l'argento al cerchioOro all'ucraina Onofriichuk, bronzo alla tedesca Varfolomeev
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Un altro podio iridato per Sofia Raffaeli, che a Francoforte conquista una splendida medaglia d'argento nella finale al cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica.
L'azzurra chiude con 30.500 punti alle spalle dell'ucraina Taisiia Onofriichuk (30.700), nuova campionessa del mondo, e davanti alla padrona di casa, l'idolo della Festhalle Daria Varfolomeev, medaglia di bronzo a quota 30.400.
(Unioneonline)
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