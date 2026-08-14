È arrivato al 54’ di Cagliari-Arezzo l’esordio in rossoblù di Raphael Kofler, difensore acquistato in estate dal Südtirol. Un momento che ha particolarmente emozionato il classe 2005: «È stato speciale, molto bello», afferma. «Mi sto trovando bene con tutti i miei compagni, mi hanno fatto da subito sentire parte del gruppo e sono molto felice. Di solito venivo qua per le vacanze, ora mi sto trovando benissimo e speriamo sia una grande stagione».

Per Kofler da sabato prossimo contro il Parma ci sarà la Serie A, che affronta per la prima volta. «Ho fatto un salto di categoria, cerco di migliorarmi ogni giorno. Ho tanti compagni davanti a me che hanno fatto diversi anni in Serie A, cerco di imparare tanto da loro ed essere pronto quando il mister mi mette in campo. Quando il Cagliari ha pensato a me non ci ho pensato un attimo, adesso non vedo l’ora che inizi il campionato».

Sulla partita, Kofler spiega quali siano state le difficoltà del Cagliari: «Le prime gare sono molto intense, col caldo. Sapevamo che era difficile ma siamo riusciti a vincere e questo contava. Ci sta aver fatto qualche errore, fa parte della preparazione nelle prime partite». E poi fa sapere perché la scelta del Cagliari: «Per un giovane è l’ideale per crescere, sono carico per questa stagione per migliorarmi tanto. Devo ringraziare Bisoli, che tre anni e mezzo fa mi ha fatto esordire».

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