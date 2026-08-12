Cagliari-Arezzo, Calzavara arbitro della partita di Coppa ItaliaPrima designazione della stagione per i rossoblù, che debuttano venerdì alle 18.30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È arrivato il momento della prima designazione della stagione 2026-2027: Andrea Calzavara, della sezione di Varese, sarà l’arbitro di Cagliari-Arezzo venerdì alle ore 18.30 all’Unipol Domus. Per la partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in gara secca, con lui ci saranno anche gli assistenti Domenico Fontemurato (sezione Roma 2) e Andrea Zezza (Ostia Lido), quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino). Al Var Niccolò Baroni (Firenze) e Federico Dionisi (L’Aquila).
Per Calzavara si tratta del debutto con la prima squadra del Cagliari, all’attivo ha solo una direzione con la Primavera il 15 aprile 2023, 2-2 sul campo del Sassuolo. Nella scorsa stagione ha arbitrato quindici partite in Serie B, tre in Serie A (fra cui il debutto nel massimo campionato il 21 dicembre 2025, in Sassuolo-Torino) e due in Coppa Italia. Fa parte della Can dal 2025, dopo aver diretto la finale playoff di Serie C fra Pescara e Ternana a giugno dello stesso anno.
Questi tutti gli arbitri per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.
Parma-Catania venerdì 14 agosto ore 18 - Valerio Crezzini
Cagliari-Arezzo venerdì 14 agosto ore 18.30 - Andrea Calzavara
Monza-Avellino venerdì 14 agosto ore 20.45 - Mattia Drigo
Fiorentina-Benevento venerdì 14 agosto ore 21.15 - Gianluca Manganiello
Catanzaro-Südtirol sabato 15 agosto ore 18 - Claudio Giuseppe Allegretta
Udinese-Padova sabato 15 agosto ore 18.30 - Antonio Rapuano
Venezia-Modena sabato 15 agosto ore 20.45 - Maria Sole Ferrieri Caputi
Torino-Carrarese sabato 15 agosto ore 21.15 - Paride Tremolada
Frosinone-Juve Stabia domenica 16 agosto ore 18 - Marco Di Loreto
Genoa-Ascoli domenica 16 agosto ore 18.30 - Mario Perri
Verona-Virtus Entella domenica 16 agosto ore 20.45 - Edoardo Manedo Mazzoni
Lazio-Mantova domenica 16 agosto ore 21.15 - Giuseppe Mucera
Pisa-Empoli lunedì 17 agosto ore 18 - Andrea Zanotti
Sassuolo-Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 - Niccolò Turrini
Cremonese-Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 - Daniele Perenzoni
Palermo-Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15 - Alberto Ruben Arena