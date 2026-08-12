È arrivato il momento della prima designazione della stagione 2026-2027: Andrea Calzavara, della sezione di Varese, sarà l’arbitro di Cagliari-Arezzo venerdì alle ore 18.30 all’Unipol Domus. Per la partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in gara secca, con lui ci saranno anche gli assistenti Domenico Fontemurato (sezione Roma 2) e Andrea Zezza (Ostia Lido), quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino). Al Var Niccolò Baroni (Firenze) e Federico Dionisi (L’Aquila).

Per Calzavara si tratta del debutto con la prima squadra del Cagliari, all’attivo ha solo una direzione con la Primavera il 15 aprile 2023, 2-2 sul campo del Sassuolo. Nella scorsa stagione ha arbitrato quindici partite in Serie B, tre in Serie A (fra cui il debutto nel massimo campionato il 21 dicembre 2025, in Sassuolo-Torino) e due in Coppa Italia. Fa parte della Can dal 2025, dopo aver diretto la finale playoff di Serie C fra Pescara e Ternana a giugno dello stesso anno.

Questi tutti gli arbitri per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Parma-Catania venerdì 14 agosto ore 18 - Valerio Crezzini

Cagliari-Arezzo venerdì 14 agosto ore 18.30 - Andrea Calzavara

Monza-Avellino venerdì 14 agosto ore 20.45 - Mattia Drigo

Fiorentina-Benevento venerdì 14 agosto ore 21.15 - Gianluca Manganiello

Catanzaro-Südtirol sabato 15 agosto ore 18 - Claudio Giuseppe Allegretta

Udinese-Padova sabato 15 agosto ore 18.30 - Antonio Rapuano

Venezia-Modena sabato 15 agosto ore 20.45 - Maria Sole Ferrieri Caputi

Torino-Carrarese sabato 15 agosto ore 21.15 - Paride Tremolada

Frosinone-Juve Stabia domenica 16 agosto ore 18 - Marco Di Loreto

Genoa-Ascoli domenica 16 agosto ore 18.30 - Mario Perri

Verona-Virtus Entella domenica 16 agosto ore 20.45 - Edoardo Manedo Mazzoni

Lazio-Mantova domenica 16 agosto ore 21.15 - Giuseppe Mucera

Pisa-Empoli lunedì 17 agosto ore 18 - Andrea Zanotti

Sassuolo-Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 - Niccolò Turrini

Cremonese-Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 - Daniele Perenzoni

Palermo-Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15 - Alberto Ruben Arena

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