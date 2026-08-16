Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel mare di fronte alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia, località balneare di Domus de Maria.

Una ragazza mentre faceva il bagno è stata colpita da un barchino con a bordo una decina di migranti algerini in prossimità di una boa, ed è rimasta ferita in più parti del corpo. Avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita, perdendo anche conoscenza mentre si trovava in acqua.

È stata quindi raggiunta dai bagnini che l’hanno portata a riva. In spiaggia è atterrato l’elisoccorso per le prime cure, con il veivolo ripartito poi in direzione del Brotzu, dove la giovane è arrivata in codice rosso in gravissime condizioni.

Non è chiaro inoltre se chi era alla guida dell’imbarcazione si sia accorto dell’incidente. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, i migranti si sarebbero resi conto di aver colpito la giovane, avrebbero infatti chiesto aiuto prima di proseguire la navigazione.

Il gruppo di algerini è poi sbarcato nella località di Tuerredda dove sono stati fermati dai carabinieri che hanno avviato le procedure di identificazione.

(Unioneoneonline/A.D. – ha collaborato Ennio Neri)

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