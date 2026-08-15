Tragedia in mare, sul litorale di Alghero. La vittima è Daniele Falconi, 59enne residente del posto, colto da malore mentre faceva il bagno.

È successo nel nel pomeriggio, sulla spiaggia di San Giovanni. Si trovava al mare con la moglie quando, pochi minuti dopo essere entrato in acqua, ha accusato un malore ed ha perso i sensi.

Quindi è stato riportato a riva, dove un medico, presente sul posto, ha immediatamente attivato le manovre per rianimarlo. Ogni tentativo è risultato inutile. Si sono dovuti arrendere anche gli operatori sanitari del 118 accorsi subito sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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