È del nuovo capitano Alessandro Deiola il primo gol ufficiale del Cagliari 2026-2027, che va al riposo avanti 1-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l’Arezzo. A segno su rigore, ma al secondo tentativo.

Non c’è Daniel Maldini dal 1’, Pisacane mette la coppia Adopo-Trepy a supporto di Paul Mendy. Ed è proprio di Adopo il primo tiro del match, al 10’: alto. Mentre Caprile, al 12’, viene impegnato da un sinistro da posizione defilata (ma comunque dentro l’area piccola) dell’ex Budoni, Lanusei, San Teodoro e Torres Varela, schierato al posto di Cerri che – pur convocato – non è nemmeno in panchina.

Un errore sul rinvio del portiere Nunziante, che rilancia addosso al suo compagno Gilli, dà al Cagliari la possibilità di passare: Mendy recupera sulla sinistra, calcia e prende il palo. L’azione prosegue, Fazzini serve Deiola al limite e anche il nuovo capitano colpisce il legno, con un tiro di destro nello stesso punto del compagno.

Dopo un fallo di Righetti (anche ammonito) il Cagliari conquista una punizione, battuta sul secondo palo e Renzi trattiene Deiola che cade: calcio di rigore. Lo stesso capitano si incarica della battuta, ma Nunziante intuisce il tiro alla sua destra e respinge. Ma, sulla respinta, raccoglie Gilli entrato in area prima della conclusione: il Var porta l’arbitro Calzavara al monitor e si ripete. Deiola calcia nello stesso angolo e stavolta segna, 1-0 al 23’.

Il grande caldo crea difficoltà ai ritmi delle due squadre, con il Cagliari pericoloso al 34’ su cross di Obert e colpo di testa alto di poco di Mendy. Trepy, al 41’, vede invece la sua conclusione dal limite respinta dalla difesa toscana. Si va al riposo dopo quattro minuti di recupero.

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