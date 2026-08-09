È arrivato a Cagliari nella tarda serata di ieri, poco dopo la fine del Trofeo Gigi Riva, e ora è ufficiale: Daniel Maldini è un nuovo giocatore rossoblù. L’attaccante, figlio d’arte e classe 2001, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sportive. Nella scorsa stagione, cominciata con l’Atalanta, si era trasferito alla Lazio a gennaio.

Maldini in rosa prenderà il posto di Sebastiano Esposito, per il quale si attende di trovare l’accordo con qualche club per la cessione. Ma non è l’unico rinforzo in attacco, perché con lui ieri sera a Cagliari è arrivato anche Kevin Carlos: proviene dal Nizza, curiosamente l’avversario dei rossoblù al Trofeo Gigi Riva, ed è una punta spagnola di origini nigeriane. Per lui manca solo l’ufficialità.

Il terzo acquisto del Cagliari è Giuseppe Aurelio, laterale sinistro classe 2000 preso dallo Spezia. Un giocatore che permetterà di avere più soluzioni sulla fascia, dove al momento l’unico a disposizione è Adam Obert visto che Riyad Idrissi non tornerà prima di novembre. Anche lui, come Maldini e Kevin Carlos, ha svolto le visite mediche ieri a Roma.

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