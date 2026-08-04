Il braccio di ferro prosegue a carte bollate. Sebastiano Esposito ha fatto recapitare nella sede del Cagliari un certificato medico con 10 giorni di malattia per «stress emotivo» e «ansia», con decorrenza dal giorno in cui ha lasciato Ponte di Legno.

Dall’altra parte, il club rossoblù ha fatto scattare l’iter per il massimo possibile della multa, vale a dire il 20% dello stipendio mensile lordo.

Nel frattempo, il direttore sportivo rossoblù Accardi sta sondando il campo per la cessione dell’attaccante di Castellammare che, dopo la rottura nella trattativa per l’adeguamento dell’ingaggio e la “fuga” dal ritiro, è destinato ormai a lasciare l’Isola nonostante abbia un contratto sino a giugno del 2030. Tra le squadre interessate, l’Atalanta, con la quale c’è stato un primo contatto: inserito nell’operazione (ma slegato dalla trattativa) Daniel Maldini. Più defilate il Como e la Roma, hanno comunque chiesto informazioni. Sembra, invece, essersi raffreddato l’interesse dell’Hull City, per ora.

Fabiano Gaggini

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