Il primo undici ufficiale del Cagliari 2026-2027 prevede un 4-3-2-1, quello per affrontare l’Arezzo neopromosso in Serie B nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù in campo nella prima stagionale, con qualche novità rispetto a quanto previsto: Daniel Maldini parte dalla panchina, con Yael Trepy assieme a Michel Adopo a supporto di Paul Mendy.

A centrocampo confermato il doppio play, Winks-Romano, con Jacopo Fazzini a completare il reparto. In difesa, ancora senza Yerry Mina, è Alessandro Deiola (nuovo capitano) il partner di Juan Rodríguez mentre Zé Pedro e Adam Obert saranno i due terzini. A disposizione anche l’altro nuovo acquisto Giuseppe Aurelio, mentre Kevin Carlos non era tra i convocati. Lista dove – ovviamente – non c’era nemmeno Sebastiano Esposito. Nell’Arezzo dei tanti ex del Cagliari – a sorpresa – neanche in panchina Alberto Cerri: c’è l’ex Budoni, Lanusei, San Teodoro e Torres Muhamed Varela.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Arezzo: calcio d’inizio alle 18.30, arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Fazzini, Winks, Romano; Adopo, Trepy; Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Prati, Felici, Kingstone, Cavuoti, Kofler, Aurelio, Liteta, Zappa, Borrelli, Akarakiri, Sulev, Grandu, Maldini.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Chierico, Ioniță; Arena, Varela, Tavernelli.

In panchina: Șerban, Seculin, Martínez, Coppolaro, Leone, Mawuli, Pattarello, Chiosa, Viviani, Cipriani, Cagnano, Cortesi, Iaccarino.

Allenatore: Cristian Bucchi.

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