Conto alla rovescia per l’esordio ufficiale del Cagliari, che venerdì alle 18.30 ospiterà l’Arezzo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ieri, i toscani – neopromossi in Serie B – hanno battuto 2-0 l’Union Brescia nel turno preliminare e conquistato il pass per la partita dell’Unipol Domus.

Da domani la vendita libera dei biglietti per Cagliari-Arezzo: come prezzi 5 euro nelle due curve, 10 in Distinti, 15 in Tribuna Blu e 20 in Tribuna Rossa. Prevendita a 2 euro su tutti i canali di vendita, ossia online su TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda.

Fino alle 23.59 di oggi è in corso la prelazione per i possessori della membership Islanders, soltanto online. Per gli Under 12 il ridotto è a 1 euro in tutti i settori. Non consentito, per i residenti in Sardegna, l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti.

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