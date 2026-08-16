Tragedia a Masainas: perde il controllo della moto e muore. Grave una donnaDrammatico incidente nel centro abitato, la ferita trasportata in codice rosso al Brotzu. Non risultano coinvolti altri veicoli
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Drammatico incidente a Masainas. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 7 di questa mattina, un uomo è deceduto dopo aver perso il controllo della propria moto nel centro abitato.
A bordo del veicolo anche una donna, rimasta gravemente ferita. Immediato l’allarme con l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.
La donna, invece, è stata trasportata in codice rosso al Brotzu da un’ambulanza medicalizzata a causa delle fratture riportate in seguito all’incidente. Secondo le prime informazioni, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.