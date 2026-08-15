Bullizzati durante la serata, minacciati e alla fine anche vittime di un brutale pestaggio. Angelo Ratti, 39 anni, milanese, e i suoi collaboratori sono le vittime di un gravissimo episodio avvenuto ieri sera in un locale di Porto Istana.

Alla fine di una serata organizzata dal collettivo “Biscotto della fortuna” alcune persone hanno aggredito brutalmente Ratti. L’uomo è stato colpito con pugni calci anche quando era a terra e e dopo essere stato immobilizzato, quindi nella totale impossibilità di difendersi.

La vittima della feroce aggressione è stata trasferita in Porto soccorso a Olbia dove ha avuto le prime cure. Ratti, contattato telefonicamente, ha dichiarato: «Ho problemi di udito e di vista, ho necessità di ulteriori visite mediche approfondimenti per una valutazione sulle conseguenze dell’aggressione che ho subito. Domani insieme al mio legale presenterò una denuncia».

L’aggressione di chiaro ed evidente stampo omofobo avrebbe visto la partecipazione di più persone e in particolare dei responsabili di un locale di Porto Istana.

Ratti, mentre veniva soccorso da personale sanitario, prima di essere trasferito in ospedale, sarebbe stato oggetto di squallidi commenti da parte degli operatori di una ambulanza. L’uomo, anche nelle ultime ore avrebbe continuato a ricevere pesanti minacce. Tutte circostanze che saranno riferite alle forze dell’ordine.

Il collettivo “Biscotto della fortuna” è impegnato in un tour in Sardegna, la prima serata, di grande successo, è stata a Orosei. Prossime date saranno a Berlino, Trani e Helsinki.

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