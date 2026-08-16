Insulti, urla e spintoni, prima che l’intervento di altre persone e degli agenti della compagnia barracellare di Capoterra fermasse l’aggressione di un uomo nei confronti della fidanzata.

Serata di Ferragosto movimentata a Maddalena spiaggia, dove ieri un uomo – secondo una prima ricostruzione in preda ai fumi dell’alcol - ha aggredito una donna davanti a diversi testimoni.

Nella colluttazione sarebbe stato coinvolto anche il fratello dell’uomo, nel tentativo di fare da paciere.

La donna, che non ha ancora presentato una denuncia nei confronti dell’aggressore, non avrebbe riportato ferite: l’uomo che l’ha malmenata ha rischiato di essere linciato dalla folla, prima che i barracelli guidati dal capitano Ignazio Simone prima, e i carabinieri poi, riportassero l’ordine.

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