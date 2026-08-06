Un’ora di grandi emozioni nel segno del Mito. Nella sala multimediale de L’Unione Sarda è andata in scena la presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, l’amichevole fra Cagliari e Nizza in programma sabato alle 20.30 all’Unipol Domus. Con la conduzione dei giornalisti Mariangela Lampis di Videolina e Lele Casini di Radiolina, si sono alternate le immagini storiche del campione di Leggiuno (con delle clip storiche dagli archivi di Videolina) e i ricordi del passato, sia dei protagonisti di oggi sia di chi c’era con il Mito nella storica stagione dello scudetto.

In rappresentanza del Cagliari il capitano Alessandro Deiola, l’amministratore delegato e direttore generale Stefano Melis, il componente dell’area scouting Roberto Muzzi e Nicola Riva, il figlio del Mito. Ma anche tre leggende rossoblù: Mario Brugnera, Renato Copparoni e Beppe Tomasini. Sullo schermo passano le immagini d’epoca, mentre i protagonisti raccontano i loro ricordi personali legati al Mito e presentano l’appuntamento di sabato, che vedrà un ampio prepartita (a cominciare dalle 18.30) con una ricca serie di iniziative dedicate e la radiocronaca in diretta su Radiolina.

«Cercheremo di onorare la memoria di Gigi nel miglior modo possibile, l’approccio sarà quello di una gara ufficiale», le parole del capitano rossoblù Deiola. «Per noi è una gara molto importante, per il valore che rappresenta nel ricordo di Gigi. Sarà poi bellissimo di riabbracciare i nostri tifosi: non vediamo l’ora di scendere in campo».

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