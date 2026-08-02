Il Cagliari torna dall’amichevole in Germania contro l’Union Berlino con un pareggio per 2-2. All’indomani della definitiva esplosione del caso legato a Sebastiano Esposito, con l’attaccante che ha lasciato il ritiro di Ponte di Legno e non ha seguito i compagni, a segnare sono proprio altre due punte: i giovani Yael Trepy e Paul Mendy, entrambi in gol. Non basta però per vincere, perché negli ultimi minuti arriva la rimonta tedesca. Sugli spalti numerosi tifosi rossoblù, che si sono fatti sentire anche con cori contro lo stesso Esposito.

Il Cagliari si schiera con il 4-2-3-1: Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Trepy, Fazzini; Borrelli. Primo tempo non spettacolare, dove i ritmi non sono alti e l’Union Berlino cerca di fare la partita in avvio. Le migliori occasioni sono però rossoblù: al 32’ discesa di Winks a sinistra e scarico centrale per il mancino di Romano parato da Gagzow, al 36’ azione in solitaria di Fazzini contrastato al momento del tiro e un minuto dopo sempre Fazzini (uno dei migliori) fa partire un gran cross per la deviazione alta al limite dell’area piccola di Trepy.

I gol arrivano nella ripresa, dove il Cagliari segna subito. È il 49’, altra palla splendida di Fazzini sul centro-destra in area di rigore per Trepy bravo ad anticipare l’uscita di Gagzow e scavalcarlo con un tocco morbido. Al 62’ i primi cambi, otto per i rossoblù fra cui Kingstone e Mendy che due minuti dopo orchestrano un’ottima azione con assist del primo e tocco a lato del secondo. Proprio Mendy, al 67’, realizza una prodezza: avanza fino al limite dell’area, gioco di gambe in mezzo a tre avversari e destro piazzato che Gagzow tocca senza impedire che finisca in rete.

L’Union Berlino accorcia all’85’, sugli sviluppi di una rimessa prolungata in area colpo di testa di Ansah e Sherri è superato. Lo stesso Ansah pareggia al 90’ di nuovo di testa, stavolta da corner dopo che nell’azione precedente Liteta aveva salvato sulla linea su tiro di Woo-yeong Jeong toccato da Sherri. E al 95’ Gagzow nega il 2-3 a Mendy. Per il Cagliari ora due giorni di riposo, la preparazione riprenderà mercoledì ad Asseminello. Sabato prossimo l’ultima amichevole, la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva all’Unipol Domus contro il Nizza (ore 20.30).

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