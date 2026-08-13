Nei primi ventisei convocati rossoblù per la nuova stagione, quelli per Cagliari-Arezzo di Coppa Italia (domani ore 18.30 all’Unipol Domus, per i trentaduesimi di finale), ci sono subito Giuseppe Aurelio e Daniel Maldini. Il laterale sinistro e l’attaccante potranno quindi debuttare nel match che apre gli impegni ufficiali della squadra di Fabio Pisacane, con il numero 70 che prende subito l’eredità di Sebastiano Esposito, ovviamente fuori dai convocati visto anche il certificato medico inviato in mattinata.

Recupera il portiere Boris Radunović, che ieri si era allenato a parte. Oltre a Esposito, restano fuori l’altro nuovo acquisto Kevin Carlos, il lungodegente Riyad Idrissi, Yerry Mina che si è unito al gruppo solo una settimana fa e i giovani Agustín Albarracín e Sebastiano Di Paolo. Tanti i volti nuovi, con Jacopo Fazzini che ha preso la maglia numero 10.

Questi i convocati di Pisacane per Cagliari-Arezzo.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Nicola Grandu, Joseph Liteta, Matteo Prati, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Mattia Felici, Paul Mendy, Daniel Maldini, Kingstone Mutandwa, Yael Trepy.

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