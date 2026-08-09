Sarà Cagliari-Arezzo l’esordio ufficiale dei rossoblù nella nuova stagione. La partita, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà venerdì prossimo alle 18.30 all’Unipol Domus: gara secca, in caso di parità al 90’ si va direttamente ai rigori e la vincente – ai sedicesimi – se la vedrà contro una tra Verona e Virtus Entella.

L’Arezzo, neopromosso in Serie B, questa sera si è imposto per 2-0 nel turno preliminare contro l’Union Brescia (la squadra fondata un anno fa, dopo la mancata iscrizione del club dell’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino, e che gioca in Serie C). In gol al 24’ Arena, su assist dell’ex rossoblù Cerri, e all’86’ Tavernelli.

Nell’Arezzo, assieme a Cerri, altri tre con un passato al Cagliari: l’allenatore Cristian Bucchi, il centrocampista Artur Ioniță e l’attaccante Alessandro Capello. Domani, probabilmente, l’avvio della vendita dei biglietti.

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