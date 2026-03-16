Bella boccata d’ossigeno per il Pirri nel girone A di Promozione. Sabato scorso la squadra di Davide Meloni ha battuto e agganciato lo Jerzu in un delicatissimo scontro diretto.

I rossoblù, dopo tre turni senza successi fuori casa, hanno finalmente ritrovato la vittoria lontano dal proprio campo. Tra le mura amiche, però, il successo manca dal 19 ottobre scorso: finora, l’unico trionfo interno resta quello della settima giornata, il 3-1 con l’Ovodda. Finora il Pirri conta ben quindici pareggi, a testimonianza di un campionato equilibrato e combattuto.

La squadra pirrese ha così agganciato proprio lo Jerzu in quintultima posizione, precedendolo grazie agli scontri diretti. «È la vittoria di un gruppo», commenta il direttore sportivo Stefano Siddi, «che non molla mai e continua a lottare fino all’ultimo minuto».

Domenica prossima il Pirri riceverà l'Arborea. «È la prima delle sei finali che ci attendono», conclude Siddi, «ogni partita sarà una sfida decisiva: il nostro obiettivo è crescere, confermare il carattere mostrato finora e conquistare punti preziosi per uscire dalla zona calda della classifica».

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