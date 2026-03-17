Rachele Murgia e Anita Milesi, della Lega Navale Italiana Olbia, hanno conquistato il primo posto ieri, nel golfo di Cannigione, nella Categoria U17 Femminile, regata valida per le selezioni agli Europei e Mondiali che a luglio si svolgeranno in Slovenia e in Francia. L’equipaggio femminile olbiese, 9 in tutto quelli sardi presenti alla manifestazione, è stato premiato dall’assessora allo sport di Arzachena, Nicoletta Orecchioni.

Il colpo d’occhio sulle acque del Golfo di Cannigione, riempitesi, ancora in pieno inverno, di oltre 100 imbarcazioni a vela 420, è stato particolarmente suggestivo nei quattro giorni di regate che vi si sono svolte, ben 10, valide appunto per le selezioni agli Europei e Mondiali che quest'anno saranno rispettivamente in Slovenia e in Francia nel mese di luglio. Agli equipaggi provenienti da tutt’Italia, composti da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, si sono aggiunti anche di alcuni equipaggi, svizzeri, ucraini e irlandesi. Soddisfazione per il tasso tecnico dei partecipanti e per l’organizzazione della manifestazione, da parte del Club Nautico Arzachena, è stata espressa dal presidente regionale della FIV, Corrado Fara, e dal consigliere federale Guido Riccetto. Come particolarmente compiaciuto è stato Piersesto Demuro, presidente del Club Nautico Arzachena, che ha sottolineato, tra l’altro, come una presenza complessiva di oltre 300 persone abbia significativamente anticipato, con il coinvolgimento del territorio, l’inizio della stagione turistica, abbondantemente prima di Pasqua.

Vincitori Overal sono stati, Tristan Gardossi e Enrico Finoia, dello Yacht Club Adriaco e Società Triestina della Vela; Nella categoria U17 Femminile l’equipaggio sardo della Lega Navale Italiana Olbia con Rachele Murgia e Anita Milesi; Nella Categoria U15, Rachele Stefanini e Eva Querzolo, del Circolo VelicoTorre del Lago Puccini; Nella categoria Femminile, U19 Femminile, le sorelle Giulia e Flavia Shultze, del Centro Velico 3V; Nella U17 Maschile/Mixed, Tommaso Cucinotta della LNI Ostia; Nella U19 Maschile /Mixed, Tristan Gardosi- Enrico Finoia del Yc Adriaco.

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