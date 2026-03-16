Incredibile in Serie C Unica: in tutte le serie, tra playoff e playout, salta il fattore campo, con le favorite mandate al tappeto tra le mura amiche.

Il ko che fa più rumore, senza dubbio, è quello della Sirius Nuoro, testa di sere numero uno del tabellone dopo un dominio pressoché incontrastato in regular season. La squadra di coach Davide Puddu cala nell'ultimo quarto e viene beffata al PalaConi dal Sant'Orsola, trascinato dai 26 punti di Simone Casu.

Giornata storta anche per il Camping La Salina Calasetta, vice capolista al termine della regular season: i tabarchini partono male (-13 al 10'), rimontano, ma poi restano impantanati nelle maglie difensive della neopromossa Fisiokons, che viola il PalAversano per 74-77.

E' stata una battaglia lunga 50 minuti, invece, quella andata in scena a Monte Mixi, dove l'Olimpia Cagliari favorita si è dovuta arrendere alla Torres, vittoriosa dopo ben due overtime (80-85). Protagonista assoluto, in questo caso, il classe 2005 Enrico Casu, già inserito stabilmente nel roster della prima squadra della Dinamo Sassari in Serie A.

L'ultimo colpaccio esterno lo ha firmato la Dinamo Academy, che grazie a una gran giornata al tiro (18 triple complessivamente a referto) ha mandato al tappeto a domicilio l'Antonianum Quartu con un netto 86-101. Il miglior marcatore, in questo caso, è stato il 17enne Brunu, a segno con 24 personali.

Affermazione corsara anche nei playout, dove la Scuola Basket Carbonia ha fatto saltare il banco imponendosi al PalaMurratzu di Ozieri con Cau e Putignano sugli scudi (71-80).

Nel prossimo weekend sono previste le Gare 2 che potrebbero già regalare delle sorprese inattese sull'esito della post season.

Olimpia-Torres 80-85 d2ts

Olimpia Cagliari: Cossu, Mercenaro ne, Tocco 18, Di Ciaula 10, Chessa 5, Serra 5, Corsi 16, Onnis 21, Sanna 5, Scanu, Pala ne. Allenatore Zucca

Sef Torres: N. Pitirra, Pricchiazzi, Perino ne, Casula 5, Giua 6, Calzaghe, Dell'Erba 5, Denti 6, D'Elia 17, Casu 30, Barabino. Allenatore Mura

Parziali: 22-22; 38-37; 48-59; 69-69; 77-77

Antonianum-Dinamo 86-110

Antonianum Quartu: Locci 1, Cogoni, R. Mattana 4, Ruggeri 17, Malpede 12, Suriano 15, Jordan 13, Pirisi, Neri 5, Tiragallo 19. Allenatore Atella

Dinamo Academy: Brunu 24, Cubeddu 10, Iaci 1, Moscaritolo 5, Giordo, Cecchini 19, Correddu 1, Re 19, Panai 4, Ganga 12, Cipriano 12, De Rosas 3. Allenatore Sassu

Parziali: 19-27; 39-54; 63-83

Nuoro-S. Orsola 73-79

Sirius Nuoro: Assui 13, Loddo ne, Piredda 2, Seddone ne, Canu 22, D. Radakovic 12, Zidda ne, Spina ne, E. Puddu, Martis 2, Doglio 8, Galantino 14. Allenatore D. Puddu

Tavoni Sassari: Vargiu 3, Gueye 14, Angius 3, Bertolini 8, Aroni 3, Camboni ne, Raffo 12, Peruzzi, Casu 26, Scanu Manunta 10, Barabino. Allenatore Ruiu

Parziali: 16-25; 39-39; 62-56

Calasetta-Aurea 74-77

Camping La Salina Calasetta: Amadori 15, Penoni ne, Romeo 7, Vivi 11, Mpeck 10, Zucca 3, Werlich 13, Fontana ne, Ranucci 8, Fucka 7. Allenatore Frisolone

Fisiokons Sassari: G. Langiu 16, Desole 8, Sanciu 1, L. Langiu 8, Matta 5, Fumanti 11, Sanna, F. Basoli 14, Usai 11, Sall 3, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli

Parziali: 13-26; 39-35; 57-56

Ozieri-Carbonia 71-80

Demones Ozieri: Cordedda, Poloni 9, Aisoni ne, Vasselli 19, Carletti 7, Polo, Bittau 2, Saba 2, S. Monaco 5, Casu, G. Monaco 19, Fara 8. Allenatore Cadoni

Scuola Basket Carbonia: Messina, Boi ne, Angius 2, Barreiro 6, Porricino 10, Deliperi 7, C. Cancedda 6, Cau 20, Sciascia 8, Putignano 21. Allenatore Matteu

Parziali: 22-24; 37-41; 51-55

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