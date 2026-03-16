Tutto secondo pronostico nella seconda giornata della fase a orologio del torneo di Serie B Femminile di basket. Vincono, infatti, le prime 4 della classifica.

La Capolista. Nessun problema per la Mercede Alghero, prima della classe, che si impone per 47-69 sul parquet di Elmas. Ospiti avanti sin dai primi minuti (9-16 al 10’). Vantaggio che aumenta e va sopra la doppia cifra nel corso del secondo quarto, con il parziale che si chiude al 20’ sul 15-39. Nella ripresa la compagine catalana gestisce la situazione, consolidando il margine a proprio favore nel terzo quarto (35-59 al 30’) e chiudendo sul +22 finale. Migliori realizzatrici della partita sono Contini, per Elmas, e Silanos, della Mercede, con 17 punti.

L’inseguitrice. Risponde l’Astro Allianz Ambrosini e Murru, seconda in classifica, vittoriosa sul parquet de Il Gabbiano per 49-65. Cagliaritane che guidano il match nel corso di tutti i 40’ di gioco, allungando sul +12 già a metà gara (26-38). Nella ripresa l’Astro continua a controllare e ad aumentare il margine, fino al +16 del 40’. Top scorer della gara è Stoyanova, dell’Astro, con 23 punti.

Le altre. Vittorie in casa, infine, per la coppia composta Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius. Le quartesi battono Su Planu per 69-47. Avvio bruciante delle padrone di casa che volano sul +14 al 10’ (21-7). Margine che si amplia nel corso del secondo quarto, fino al +19 dell’intervallo (42-23). Antonianum che tocca il massimo vantaggio nel corso della terza frazione (59-36 al 30’) per poi chiudere in gestione gli ultimi 10’. Nelle fila dell’Antonianum, da segnalare i 23 punti segnati da Ljubenovic. Il San Salvatore, invece, supera la Fenix Sassari per 66-52. Selargine già con la doppia cifra di vantaggio nel corso del primo quarto (24-12 al 10’); margine che aumenta nei quarti centrali (44-27 al 20’ e 53-34 al 30’). Nel finale le sassaresi rosicchiano qualche punto fino a chiudere sul -14 del 40’. Nelle fila del San Salvatore spiccano i 24 punti firmati da Lapa.

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