Per le oristanesi, quello appena passato, si prospettava come un weekend carico di aspettative nel torneo di Promozione regionale di calcio. Una due giorni che non delude le attese e nel quale le emozioni non sono mancate; in classifica, tuttavia, in particolare nelle prime posizioni, la situazione cambia di poco.

Nel girone A, per esempio, il Terralba F. Bellu ha solo accarezzato il successo nel big match in casa del Castiadas, terzo in classifica (1-1 il finale). Una vittoria sfuggita negli ultimi istanti di gara e che poteva proiettare l’undici allenato da Daniele Porcu in fuga. I terralbesi, infatti, dopo essere passati in vantaggio in avvio di ripresa con Corda, sono stati raggiunti da un gol di Poma nei minuti di recupero del secondo tempo. Situazione che, dunque, non cambia nelle prime posizioni; pareggiano, infatti, anche Guspini e Villacidrese (2-2) e ora la classifica propone sempre il Terralba primo con 65 punti, Guspini segue a 64, poi Castiadas a 61 e Villacidrese a 60. Nelle altre sfide di giornata le oristanesi portano tutte a casa punti. A partire dall’Arborea che batte il Vecchio Borgo Sant’Elia per 2-1, la supera in classifica (42 punti Arborea, 41 il Vecchio Borgo) e allunga a 3 la striscia di vittorie consecutive. Colpo esterno, invece, della Tharros, vittorioso a Ovodda con il tennistico punteggio di 2-6. Oristanesi che con questi 3 punti si portano nelle posizioni di centro classifica. Nelle fila biancorosse da segnalare le doppiette firmate da Gianoli e Pitzalis. Le altre reti oristanesi sono state realizzate da Orlando e Lonis. Infine, pareggio tra Freccia Parte Montis e Samugheo (1-1). All’eurogol di Andrea Mereu a fine primo tempo (forte e chirurgico destro sotto l’incrocio dei pali) risponde il colpo di testa di Cinà (un pallonetto che si infila alle spalle del giovane Margiani). Per i mogoresi un punto che la tiene in corsa nella lotta per la salvezza (playout sempre a -5); per gli ospiti, invece, il pareggio permette di tenere a distanza di sicurezza la zona playout.

Nel girone B, il Ghilarza vince lo scontro salvezza contro il Tuttavista Galtellì per 2-1. Per i ghilarzesi, che accorciano il distacco dalla zona playout a soli 3 punti agganciando l’Atletico Bono al terz’ultimo posto, è decisiva la doppietta di Nieddu. Infine, si ferma dopo 3 vittorie di fila il buon momento del Bosa, sconfitto per 4-0 dal Luogosanto.

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