Una torta per un 19esimo compleanno con una svastica e il simbolo delle Ss. L’ha realizzata una pasticceria di Matera, Note di Gusto, che ha anche postato una foto su Instagram.

Lo scatto, inevitabilmente, è diventato virale, ha iniziato a circolare sulle chat suscitando i commenti negativi di molti utenti.

«Era la richiesta di un cliente che voleva fare uno scherzo al figlio», si è giustificata la pasticceria, che dopo le polemiche ha rimosso il contenuto dai social. Il dolce, su sfondo rosso, era decorato con una svastica al centro di un cerchio bianco, con la scritta in nero “Auguri Antonio – 19” e il simbolo delle SS, l’organizzazione paramilitare dei nazisti.

Una valanga di commenti critici e indignati, tanto che il titolare della pasticceria, Alessandro Crimelli, è intervenuto in prima persona per scusarsi e giustificarsi: «Un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento», ha spiegato. «Chiaramente prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro. Il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma noi non sapevamo cosa fosse. Chiediamo scusa».

(Unioneonline)

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