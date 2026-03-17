Coppa Italia Promozione, semifinale di ritorno: l’Arborea in trasferta a CastiadasCalcio di inizio domani alle 16 allo stadio comunale “Annunziata”
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Si disputerà domani, con calcio di inizio alle 16, la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Arborea e Castiadas. Al comunale “Annunziata” scenderanno in campo due squadre in una condizione di forma buona. In campionato, il Castiadas è reduce dal pareggio casalingo, in extremis, contro la capolista Terralba (1-1), l’Arborea dalla vittoria per 2-1 contro il Vecchio Borgo Sant’Elia (la terza consecutiva). Entrambe puntano a raggiungere in finale il Bonorva, che nell’altro incrocio di semifinale ha eliminato l’Alghero. Leggero vantaggio per l'Arborea, vittorioso nella gara di andata per 1-0.
In casa Arborea la sfida è attesa. Dopo la finale raggiunta nel 2023 (allora arrivo la sconfitta contro l’Usinese), la compagina gialloblu punta a raggiungere nuovamente ad eguagliare il risultato. Il percorso di Coppa ha visto l’Arborea superare nel primo turno la Tharros (4-2 all’andata e 1-1 al ritorno), Terralba e Tonara ai rigori. Nella gara di andata contro il Castiadas, invece, in favore degli uomini allenati da Maurizio Firinu, subentrato un mese fa a Nicola Battolu, fu decisivo un gol di testa messo a segno da Medaglia.
«Giochiamo contro una delle 4 squadre più forti del girone – è il commento di Amerigo Colusso, presidente dell’Arborea - li conosciamo e la classifica parla da sé. È una partita difficile e non voglio sbilanciarmi in pronostici. Posso dire però che tutti i nostri ragazzi sono motivati e la società ha fiducia in loro e nel Mister». La gara di domani verrà diretta dal signor Alessandro Atzei della sezione di Cagliari.