Si disputerà domani, con calcio di inizio alle 16, la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Arborea e Castiadas. Al comunale “Annunziata” scenderanno in campo due squadre in una condizione di forma buona. In campionato, il Castiadas è reduce dal pareggio casalingo, in extremis, contro la capolista Terralba (1-1), l’Arborea dalla vittoria per 2-1 contro il Vecchio Borgo Sant’Elia (la terza consecutiva). Entrambe puntano a raggiungere in finale il Bonorva, che nell’altro incrocio di semifinale ha eliminato l’Alghero. Leggero vantaggio per l'Arborea, vittorioso nella gara di andata per 1-0.

In casa Arborea la sfida è attesa. Dopo la finale raggiunta nel 2023 (allora arrivo la sconfitta contro l’Usinese), la compagina gialloblu punta a raggiungere nuovamente ad eguagliare il risultato. Il percorso di Coppa ha visto l’Arborea superare nel primo turno la Tharros (4-2 all’andata e 1-1 al ritorno), Terralba e Tonara ai rigori. Nella gara di andata contro il Castiadas, invece, in favore degli uomini allenati da Maurizio Firinu, subentrato un mese fa a Nicola Battolu, fu decisivo un gol di testa messo a segno da Medaglia.

«Giochiamo contro una delle 4 squadre più forti del girone – è il commento di Amerigo Colusso, presidente dell’Arborea - li conosciamo e la classifica parla da sé. È una partita difficile e non voglio sbilanciarmi in pronostici. Posso dire però che tutti i nostri ragazzi sono motivati e la società ha fiducia in loro e nel Mister». La gara di domani verrà diretta dal signor Alessandro Atzei della sezione di Cagliari.

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