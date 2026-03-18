Eccellenza, Baldé solo in vetta alla classifica marcatoriL’attaccante del Buddusò sale a 15 gol, inseguono Martins, Tapparello e De Cenco
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Ousmane Baldé torna in solitaria al comando della classifica marcatori del campionato di Eccellenza. L’attaccante del Buddusò, a segno nel match pareggiato contro l’Iglesias nella decima giornata di ritorno, sale a quota quindici reti.
Resta fermo a quattordici gol Alfredo Francisco Martins del Lanusei, così come non si muove Blas Dante Tapparello dell’Ossese, fermo a tredici.
Sale invece a undici reti Caio De Cenco dell’Ilvamaddalena, autore del gol decisivo nella vittoria dei maddalenini sul campo del Tempio. Raggiungono la doppia cifra Andrea Porcheddu (Carbonia) e Nicolas Martin Capellino (Iglesias), entrambi a quota dieci, agganciando Marco Caggiu (Nuorese) e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).
Nono centro stagionale per Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e Lucas Siamparelli (Santa Teresa).
Classifica marcatori
15 reti
Ousmane Baldé (7 rig.) – Buddusò
14 reti
Alfredo Francisco Martins (2 rig.) – Lanusei
13 reti
Blas Dante Tapparello (1 rig.) – Ossese
11 reti
Caio De Cenco – Ilvamaddalena
10 reti
Andrea Porcheddu (2 rig.) – Carbonia
Nicolas Martin Capellino – Iglesias
Marco Caggiu – Nuorese
Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) – Tempio
9 reti
Tomas Ezequiel Pavone – Carbonia
Joel Salvi Costa (1 rig.) – Iglesias
Kaio Piassi – Ilvamaddalena
Lucas Siamparelli (1 rig.) – Santa Teresa
8 reti
Vittorio Attili (1 rig.) – Ilvamaddalena
7 reti
Niccolò Moreo – Calangianus
Nicola Mereu – Lanusei
Massimiliano Manca (2 rig.) – Nuorese
Mauro Ragatzu (1 rig.) – Sant’Elena (6), Villasimius (1)
6 reti
Nicolas Ricci (2 rig.) – Atletico Uri
Samuele Spano (1 rig.) – Tempio
Nahuel Menseguez (1 rig.) – Tortolì
5 reti
Ognjen Mudrinski – Atletico Uri
Leonardo Boi – Carbonia
Diego Humberto Di Pietro – Ossese
Marcos Mainardi (1 rig.) – Ossese
Nicolas Martin Carlander (1 rig.) – Santa Teresa
Daniele Cannas – Villasimius