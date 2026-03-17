Le cinque giornate del Santa Teresa. Alla squadra di Fabio Levacovich la volata finale del campionato di Eccellenza propone tre scontri diretti in chiave salvezza, un derbyssimo e una sfida contro una “big” già sconfitta all’andata.

I 3 punti conquistati domenica contro la Ferrini Cagliari hanno permesso ai galluresi di agganciare in classifica a quota 31 il Calangianus, a cui Siamparelli e compagni andranno a far visita sabato con l’obiettivo di dare continuità alle ultime due vittorie per allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione.

Al momento il Santa Teresa, che ha ritrovato la categoria dopo 37 anni di assenza, è fuori dai playout, ma in un torneo così equilibrato basta un passo falso per essere risucchiati nella zona calda: per questo sarà importante fare risultato al Signora Chiara. Dopo il campionato osserverà un turno di riposo, per riprendere il 4 aprile, il giorno prima di Pasqua, col derby più atteso: la sfida tutta gallurese con l’Ilvamaddalena, in corsa per la vittoria finale.

Il match andrà in scena a Santa Teresa, dove l’Ilva, fermata nella gara di andata sull’1-1, è stata eliminata quest’anno dalla Coppa Italia. Seguirà il 12 aprile la trasferta di Iglesias, altro scontro diretto in cui ci sarà da riscattare il pesante 1-4 subito a domicilio, il match casalingo del 19 aprile col Taloro Gavoi, altra antagonista diretta in ottica salvezza, e all’ultima giornata della stagione regolare, il 26 aprile, la gara esterna con l’Atletico Uri, piegato al Buoncammino 1-0 in gara 1.

Determinanti nel rush finale saranno i risultati delle partite col pari punti Calangianus e con Iglesias e Taloro Gavoi, che in classifica precedono il Santa Teresa a +4 e a +2, e che potrebbero quindi garantire ai biancocelesti la scalata verso la salvezza diretta.

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