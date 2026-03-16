Giusto una settimana per metabolizzare le sconfitte, e per Amsicora e Ferrini è arrivato il riscatto. Entrambe vittoriose nella seconda giornata della Élite maschile hanno cancellato lo zero nella casella dei punti.

A Ponte Vittorio l’Amsicora ha battuto il Valchisone 3-1 rimontando lo svantaggio iniziale, quando Alifredi ha trasformato un corto nel secondo quarto. Sono bastati pochi minuti per pareggiare e consentire ad Atzori di iniziare la sua partita perfetta, chiusa con una tripletta. Ha pareggiato concludendo uno scambio tra Montelli e Lai, in chiusura della terza frazione ha deviato sotto porta un corto di Montelli portando l’Amsicora in vantaggio. A un minuto dalla fine, imbeccato da Ojeda, ha finalizzato il tris.

La Ferrini ha vinto a Roma, 5-4 sul Butterfly, passato in vantaggio in apertura su corto. Pareggio di Palmas dopo cinque minuti e nuovo vantaggio romano in apertura della seconda frazione. La Ferrini non ha trasformato due corti ma si è scatenata dopo l’intervallo con tre reti in tre minuti di Sulanas, Palmas e Fois, vantaggio poi consolidato da un corto di Edris. Il Butterfly ha avuto un sussulto e nell’ultimo quarto ha segnato due reti che hanno riaperto la partita, ben controllata sino alla fine dalla squadra di Zuddas.

Serie A1

Tra sabato e domenica è stata disputata la prima giornata.

Nella A1 maschile l’HT Sardegna ha iniziato con una vittoria, 4-2 sull’Adige, con reti di Tomasi, Serra e doppietta di Ghobran. Battuto il Cus Cagliari, 5-3 a Bondeno, per la squadra di Jorge doppietta di Gadelkarim e rete di Pischedda. Bonomi-Juvenilia Uras è stata rinviata per il maltempo.

È iniziata con una vittoria della Ferrini la serie a1 femminile. Al “Maxia” le ragazze del coach Vaccargiu hanno battuto l’HF Genova per 2-0, con le reti di Piras e Muccelli.

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