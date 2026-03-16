Il presidente del Carbonia calcio Andrea Meloni ha deciso di revocare le sue dimensioni. Le aveva annunciate attorno alla metà di febbraio e la questione sarebbe dovuta essere discussa una prima volta in un collegio assembleare del 20 di febbraio, poi il 22 di febbraio e infine nella terza data del nove di marzo ma tutte e tre le sedute sono andate deserte per mancanza di numero legale e per rinvii dovuti a questioni di salute. Nel frattempo il tempo trascorso ha fatto maturare al presidente la decisione di revocare la sua decisione di rassegnare le dimissioni. La scelta è arrivata ieri dopo la vittoria del Carbonia calcio che ha superato due a zero il Calangianus in uno scontro fondamentale in Eccellenza per consentire ai minerari di porsi in una posizione di classifica più serena. Anche questo potrebbe aver in qualche modo influito.

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