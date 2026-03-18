Promozione, marcatori: Sanna avanti nel gruppo A, Barboza domina nel girone BIl bomber del Terralba a quota 23 nonostante il digiuno nello scontro diretto
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Andrea Sanna resta saldamente al comando della classifica marcatori del girone A di Promozione. A secco nello scontro diretto contro il Castiadas, l’attaccante della capolista Terralba rimane comunque in vetta con 23 reti.
Alle sue spalle si avvicina Angelo Marci del Guspini, che firma il suo diciottesimo centro stagionale, il settimo su rigore. Sale a quota 16 Marco Gianoli della Tharros, protagonista con una doppietta nell’undicesima giornata di ritorno: raggiunto Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia. Dodicesimo gol per Roberto Cappai della Villacidrese.
Situazione invariata nelle primissime posizioni del girone B. Al comando c’è sempre Diego Barboza dell’Alghero, che guida con 30 reti. Alle sue spalle Domenico Saba (Bonorva) con 23 e Gavino Molozzu (Atletico Bono) con 19.
Stabili a quota 17 Alessio Virdis (Alghero), Santiago Mateucci (Coghinas) e Marcelo Gavim Bruno (Macomerese). Avanzano invece, grazie al quindicesimo centro stagionale, Predrag Radovanovic (Coghinas) e Antonio Mossa (Luogosanto).
Classifica marcatori
GIRONE A
23 reti
Andrea Sanna (Terralba Bellu)
18 reti
Angelo Marci (7 rig.) (Guspini)
16 reti
Marco Gianoli (Tharros)
Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia)
12 reti
Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari)
Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese)
11 reti
Gianluca Reginato (Selargius)
9 reti
Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea)
Ezequiel Cordoba (1 rig.) (Guspini)
Alberto Usai (2 rig.) (Selargius)
Nicolò Agostinelli (Villacidrese)
8 reti
Massimo Pibiri (1 rig.) (Arborea)
Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari)
Marco Sanna (Calcio Pirri)
Gianluca Riep (Guspini)
Marco Lonis (2 rig.) (Tharros)
Luca Muscas (Villacidrese)
7 reti
Riccardo Pulcrano, Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas)
Edoardo Sedda (Ovodda)
Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020)
Stefano Murgia (2 rig.) (V. Borgo S. Elia)
Matteo Atzei (Villacidrese)
6 reti
Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea)
Matheus Leite Mendes (1 rig.) (Baunese)
Daniele Pilosu (1 rig.) (Calcio Pirri 4, Castiadas 2)
Mattia Serra (Cannonau Jerzu)
Julian Marcos Miranda (Castiadas)
Daniel Bilea (1 rig.) (Ovodda)
Claudio Corda (Terralba Bellu)
Bogdan Gavrila (2 rig.), Gino Noli (Tonara)
Fabrizio Casu (Uta 2020)
GIRONE B
30 reti
Diego Barboza (5 rig.) (Alghero)
23 reti
Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva)
19 reti
Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono)
17 reti
Alessio Virdis (Alghero)
Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas)
Marcelo Gavim Bruno (2 rig.) (Macomerese)
15 reti
Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 2, Macomerese 13)
Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas)
Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto)
14 reti
Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena)
Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo)
Oscar Kevin Foddai (Thiesi)
13 reti
Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese)
Victory Igene (2 rig.) (Usinese)
11 reti
Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa)
10 reti
Gabriele Nieddu (Ghilarza)
9 reti
Agustin Meli (Coghinas)
Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese)
8 reti
Augusto Bonivardi (2 rig.) (Arzachena)
Cissè Kaba Sidi (Bosa)
Joao Pedro Pereira Barzaghi (2 rig.), Nicolò Trenta (Campanedda)
Antonio Fantasia (4 rig.) (Ozierese)
Gabriele Bazzoni (San Giorgio Perfugas)
Ruben Figueiras (Thiesi)