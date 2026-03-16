Prima categoria, il Masainas continua a dominare il girone BLa capolista Atletico Masainas infligge all'Orrolese un pesantissimo 7-0
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Vincono le prime tre del girone B della Prima categoria con la classifica che quindi resta immutata in vetta.
La capolista Atletico Masainas infligge all'Orrolese un pesantissimo 7-0, l'Isili ha fatto il colpaccio sul campo della Verde Isola per 0-3, l'Antiochense vince invece a Segariu per 2-3. Il Masainas resta prima con 49 punti, l'Isili insegue con 43 punti ma con una partita meno giocata, l'Antiochense è terza con 42 punti.
L'Arbus non va oltre il 2-2 casalingo col Furtei e resta quarto con 38 punti. Vittorie del Barumini (4-1 a Villamassargia), del Santa Giusta (2-1 alla Don Bosco). Il 18 si recupera Sadali-Perdaxius con inizio alle 18,30.