Domani si conoscerà l’avversaria del Bonorva nella finalissima della Coppa Italia di Promozione. All’Annunziata di Castiadas, con fischio d’inizio alle 16, è in programma la gara di ritorno tra Castiadas e Arborea. Gli oristanesi si sono imposti 1-0 nella partita di andata e partono dunque con un leggero vantaggio.

A dirigere l’incontro sarà Alessandro Atzei della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Nicola Mascia di Cagliari e Francesco Carta di Oristano.

Le due squadre cercano un ritorno in una finale che, negli ultimi anni, è sfuggita a entrambe. I sarrabesi raggiunsero l’ultimo atto della Coppa di Eccellenza nella stagione 2021/2022, cedendo 2-0 all’Ossese sul neutro di Oristano. I gialloblù, invece, disputarono la finale di Coppa Italia di Promozione nel 2022/2023, persa 3-2 contro l’Usinese a Pozzomaggiore.

«Saranno due squadre pronte a darsi battaglia per centrare la finalissima – sottolinea il direttore sportivo Massimo Sabiu – ci attende una gara molto difficile, ma allo stesso tempo ricca di significati. Per noi sarebbe un traguardo importante poter disputare un’eventuale finale contro il Bonorva. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, ancora in piena corsa per il campionato».

Un banco di prova impegnativo, dunque, per gli uomini allenati dal nuovo tecnico Maurizio Firinu. «Siamo arrivati fin qui e ci teniamo molto – conclude Sabiu – sappiamo di avere di fronte una grande squadra, la meno battuta della stagione: per noi è uno stimolo ulteriore».

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