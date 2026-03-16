È di un uomo lo scheletro ritrovato all’interno di un casolare abbandonato in località Maria Pia, ad Alghero, proprio di fronte al Tennis Club.

Il rinvenimento dei resti  è avvenuto nelle scorse ore all’interno del rudere, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, un medico legale dell’Asl di Sassari e un tecnico di medicina legale per i primi accertamenti.

Secondo le prime informazioni, la morte non sarebbe riconducibile a cause violente. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire all’identità della persona, incrociando i dati con quelli delle persone scomparse.

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La notizia del ritrovamento ha inevitabilmente riportato l’attenzione anche su alcuni casi ancora irrisolti. Ad Alghero, ad esempio, si continua a cercare da anni Giovanna Cilla, la maestra scomparsa nel 2022 all’età di 68 anni. Appresa la notizia del rinvenimento dei resti umani nel vecchio casolare, i familiari si sono rivolti immediatamente alle forze dell’ordine, ma dai primi riscontri sembrerebbe che lo scheletro appartenga a un uomo. Resta ancora da chiarire da quanto tempo i resti si trovassero nell’edificio abbandonato.

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Il corpo è stato trovato in un ambiente umido e facilmente esposto agli animali, circostanza che rende più complessa una prima valutazione sui tempi della morte. Non si esclude, infatti, che il decesso possa risalire anche a un periodo relativamente recente.

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