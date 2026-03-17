Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez, è incinta?

Il settimanale “Chi” sostiene di sì, pubblicando sul giornale in edicola delle foto in cui la giovane, accanto al cantante per le strade di Milano, sembrerebbe essere in dolce attesa.

Il rapper e la 29enne, dopo la separazione di lui da Chiara Ferragni, hanno ufficializzato la loro relazione l’estate scorsa con una gallery di foto a Porto Cervo: «Non può piovere per sempre» scriveva Fedez a corredo di uno scatto in cui si baciano.

Da quel momento fanno coppia fissa, vivono insieme e hanno preso un cane, Maurizio. Honegger lo ha accompagnato anche a Sanremo, dove Fedez assieme a Marco Masini si è aggiudicato il sesto posto.

Di Giulia si sa poco: secondo la biografia di Linkedin, dopo aver frequentato il prestigioso Collegio San Carlo di Milano ha fondato un brand di abbigliamento, «Ayme».

(Unioneonline/D)

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