Ha solo 13 anni ma ha già raggiunto traguardi sul campo di calcio che premiano il suo talento. Oscar Zirulia, calciatore classe 2012, è l’orgoglio della società di Porto Torres Calcio. Il calciatore del settore giovanile è stato convocato dal coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, nell’ambito del progetto club Italia, per un raduno con la nazionale Italiana U14. “Siamo fieri e orgogliosi di comunicare che il nostro tesserato Oscar Zirulia stato convocato nella nazionale. Questo per noi è motivo di orgoglio e un’ulteriore conferma che il lavoro che stiamo svolgendo sta andando verso la giusta direzione e che investire sul settore giovanile e sul territorio porta i suoi frutti.

Forza Oscar, che sia la prima di tante soddisfazioni”. Dichiarazioni di Stefano Valente, dirigente delle giovanili del club rossoblù. «Le basi di una società calcistica moderna si costruiscono dal basso con il settore giovanile, il punto di partenza per costruire la prima squadra», aggiunge Stefano Valente, costantemente impegnata insieme ad altri dirigenti che stanno lavorando per far crescere la prima squadra che milita in Prima Categoria.

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