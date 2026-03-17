Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute delle donne. Nei locali comunali di Gesico si è svolta l’iniziativa “Marzo in rosa”, appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale per sensibilizzare sull’importanza dei controlli senologici e offrire visite specialistiche gratuite alle cittadine. Il servizio era rivolto in particolare alle donne tra i 40 e i 50 anni, fascia d’età che attualmente non rientra nel programma regionale di screening. Nel corso della giornata sono state effettuate visite senologiche ed ecografie gratuite grazie alla collaborazione dello studio medico Percorso Donna di Cagliari, che ha messo a disposizione un’équipe medica tutta al femminile.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’Amministrazione comunale, con il coinvolgimento diretto della vicesindaca Cinzia Porceddu e dell’assessora alle Politiche sociali Sabrina Corrias, che hanno fortemente voluto portare in paese un servizio di prevenzione sanitaria concreto e facilmente accessibile. In un piccolo centro dell’entroterra come Gesico, dove il presidio ospedaliero più vicino si trova a circa 45 minuti di distanza, la possibilità di effettuare uno screening senza doversi spostare rappresenta infatti un’opportunità importante per molte cittadine.

La risposta è stata significativa: nella giornata dedicata alla prevenzione sono state visitate circa trenta donne. Un numero che testimonia quanto anche nei piccoli comuni ci sia attenzione verso la prevenzione. «Tumori femminili come quello al seno oggi si possono combattere con maggiori possibilità di successo, ma è fondamentale far passare il messaggio che i controlli periodici sono essenziali», sottolinea la vicesindaca Cinzia Porceddu, promotrice dell’iniziativa. «Avvicinare la prevenzione alle persone significa renderla più accessibile e concreta. Da amministratrice e da donna credo che prendersi cura della salute delle donne significhi prendersi cura dell’intera comunità». Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche sociali Sabrina Corrias, che evidenzia come «portare servizi di prevenzione direttamente nei piccoli centri rappresenti un segnale di attenzione verso le persone e verso i bisogni reali del territorio».

Soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione comunale anche per la collaborazione di Percorso Donna, che ha reso possibile la giornata dedicata alla salute. Alla luce della partecipazione registrata, il sindaco Terenzio Schirru ha annunciato l’intenzione di riproporre l’iniziativa nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ampliarla anche ad altre fasce d’età e rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione sanitaria nel territorio.

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