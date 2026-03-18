La netta e pesante vittoria di Ischia certifica che il successo nel derby col Budoni prima della sosta del campionato di Serie D per la Viareggio Cup e quello sfiorato contro la Flaminia Civita Castellana al turno precedente non erano un caso.

“Iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro iniziato un mese e mezzo fa: siamo in grande crescita, affrontarci in questo momento è difficile per tutti”, esulta Ninni Corda. Il direttore dell’area tecnica dell’Olbia si gode il momento, nella consapevolezza che la rincorsa dei bianchi verso la conferma della categoria è solo all’inizio. “La salvezza diretta sarebbe un’impresa ma ragioniamo di domenica in domenica”, sottolinea Corda. “In coda possono esserci delle sorprese: se qualcuno molla gli ormeggi”, aggiunge, “può essere ripreso perché dietro ci sono squadre come noi affamate di punti”.

Tornata in corsa per i playout, l’Olbia, terzultima con 27 punti nel girone G, ha davanti sette giornate – tante ne mancano al termine della stagione regolare – per cercare di raggiunge l’obiettivo massimo della salvezza diretta, distante oggi sette lunghezze. Intanto domenica al Nespoli nello scontro diretto col fanalino di coda Cassino i galluresi hanno la possibilità di allungare la striscia positiva e approfittare di eventuali passi falsi delle antagoniste che la precedono in classifica per guadagnare terreno.

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