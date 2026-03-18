Sono incoraggianti i dati turistici del 2025 sulla destinazione Alghero. I numeri sono stati illustrati dal sindaco Raimondo Cacciotto, con l’assessora al Turismo Ornella Piras, nel corso di un incontro al Quarter al quale erano presenti anche il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il referente dell’Azienda speciale Parco naturale regionale di Porto Conte.

Al centro anche il posizionamento di Alghero nel contesto regionale e nazionale e gli investimenti messi in campo per migliorare servizi, promozione e qualità complessiva dell’accoglienza, con attenzione ad ambiente, manutenzioni, decoro e cultura.

Dai dati illustrati emerge con chiarezza che Alghero consolida la sua posizione tra le principali destinazioni turistiche della Sardegna, con un trend di crescita sempre più evidente nell’ultimo triennio. Tra il 2023 e il 2025 gli ospiti registrati nelle strutture ricettive cittadine sono aumentati del 26,66%. In crescita anche i pernottamenti, aumentati del 25,67% nel triennio. Un dato che fotografa non solo l’aumento dei visitatori, ma anche la capacità della città di trattenerli più a lungo.

Un segnale particolarmente incoraggiante arriva inoltre dai mesi di bassa stagione, gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, che registrano un miglioramento significativo dei flussi turistici.





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