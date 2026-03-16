Grande successo per l’accademia di kickboxing EDGCOMBAT ai Campionati Italiani che si sono svolti il 7 e 8 marzo a Riccione. La squadra torna a Uta con risultati prestigiosi: due campioni italiani e una vice campionessa italiana, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in palestra e della crescita dei giovani atleti.

Tra i protagonisti spicca Filippo Uda, 16 anni, che conquista il titolo di Campione Italiano di 1ª serie Old Juniores nella categoria 57 kg low kick. Durante il torneo ha affrontato due avversari molto preparati, ma la sua freddezza sul ring e la capacità di gestire diverse combinazioni tecniche gli hanno permesso di imporsi con grande determinazione. Questo importante risultato gli consente di accedere alla Nazionale Italiana di kickboxing 2026. Per Filippo si tratta dell’ennesima conferma di una stagione straordinaria: solo un mese fa aveva già ottenuto un grande successo arrivando primo alla Coppa Europea disputata in Grecia.

Ottimo anche l’esordio di Cristian Concudu, 15 anni, che si aggiudica il titolo di Campione Italiano di 2ª serie Young Juniores nella categoria 54 kg low kick. Per lui si tratta di un debutto perfetto: ha affrontato due avversari durante il torneo, riuscendo a batterli entrambi con determinazione e tecnica, dimostrando grande talento e carattere nonostante la giovane età.

Grande soddisfazione anche per Adele Pistis, 18 anni, che conquista un importante secondo posto ai Campionati Italiani di 2ª serie Seniores nella categoria 56 kg low kick, portando a casa il titolo di vice campionessa italiana dopo una gara combattuta.

I maestri Nicolas Grussu ed Egidio Zanda si sono detti molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai loro atleti. Secondo loro questi successi dimostrano che impegno, disciplina e serietà negli allenamenti possono portare a raggiungere traguardi di alto livello anche in competizioni nazionali così importanti.

All’interno della palestra EDGCOMBAT, inoltre, stanno crescendo altri giovani talenti, ragazze e ragazzi che si allenano con costanza e determinazione e che potrebbero presto emergere nelle future competizioni nazionali, continuando a portare in alto il nome della società e del territorio.

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