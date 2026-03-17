È la vera sorpresa del girone A di Promozione. L’Atletico Cagliari, con una rosa giovanissima, è ormai a un passo dalla salvezza. Decisivo, nell’ultimo turno, il successo nel derby contro il Cus Cagliari, che ha permesso alla squadra guidata da Carlo Saba di compiere un balzo significativo in classifica.

I cagliaritani sono saliti a quota 36 punti, portandosi a nove lunghezze dalla zona playout. Dopo quattro sconfitte consecutive, è arrivata una vittoria pesantissima, sia per la classifica sia per il morale.

«Tre punti importantissimi – sottolinea il tecnico Saba – che ci permettono di avere una posizione più tranquilla rispetto a qualche settimana fa. Per raggiungere l’obiettivo salvezza ci servono ancora cinque punti. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, soprattutto se consideriamo che nelle prime sei partite avevamo raccolto appena un punto. Ora siamo a +9 dalla linea rossa, con una media da playoff dopo un avvio non positivo».

L’allenatore analizza anche il derby: «Contro il Cus è stata una gara equilibrata. Siamo stati anche fortunati, perché i nostri avversari hanno fallito un rigore nel recupero. Non lo eravamo stati nelle precedenti partite contro Ovodda, Castiadas e Jerzu, dove non meritavamo di perdere».

Saba esalta poi il gruppo: «La nostra è una rosa giovanissima. Abbiamo pochi elementi di esperienza, come il capitano Littera e Aretina. Ci sono anche Sanna e Vacca, ma restano profili giovani. L’età media è di appena 21 anni: per questo quello che stiamo facendo è davvero straordinario».

Il tecnico si sofferma anche sulle altre realtà cagliaritane: «Noi, il Cus, il Pirri e anche il Selargius abbiamo rose composte, salvo rare eccezioni, in gran parte da giocatori sardi. Questo è un aspetto importante per il calcio isolano».

Sconfitta pesante, invece, per il Cus Cagliari, che dopo due risultati utili si è arreso nel delicato derby. La zona playout resta comunque distante cinque punti. «I cussini hanno tutte le carte in regola per salvarsi», sottolinea Saba.

Segnali positivi anche per il Pirri, che ha fatto suo lo scontro diretto contro lo Jerzu: «Una vittoria importantissima per la squadra di Meloni – chiude Saba – in una gara dal peso specifico elevatissimo».

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