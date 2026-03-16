Tennis Serie C, i risultati della seconda giornataEcco i risultati del secondo turno del massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si è disputata ieri la seconda giornata della Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile.
Ecco i risultati.
Serie C maschile.
Girone 1:
Tc Cagliari-Sporting Ct Quartu 0-6
Tc Arzachena-Ct Decimomannu B rinviata al 19/4
Torres Tennis B-Tennis Elmas rinviata per pioggia
Ha riposato: Tc Alghero.
Classifica: Sporting Ct Quartu* e Tennis Elmas* 3; Ct Decimomannu B* e Tc Alghero* 1; Tc Cagliari*, Torres Tennis B** e Tc Arzachena* 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).
Girone 2:
Ct Macomer-Ct Decimomannu A rinviata per pioggia al 4/4
Tc70 Oristano-Easy Tennis 4-2
Tc Terranova-Tc Tempio 6-0
Ha riposato: Tc Novelli.
Classifica: Ct Macomer*, Tc70 Oristano*, Tc Novelli* e Tc Terranova*3; Ct Decimomannu A**, Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).
Serie C femminile.
Girone 1:
Quattro Mori Tennis Team-Tc Ghilarza 4-0
Torres Tennis-Accademia Tennis 3-1
Tc Alghero-Tc Cagliari B 4-0
Classifica: Torres Tennis 6; Accademia Tennis, Quattro Mori Tennis Team e Tc Alghero 3; Tc Ghilarza 0; Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).
Girone 2:
Sporting Ct Quartu-Tc Terranova rinvita al 29/3
Tc Porto Torres-Tc Cagliari A 1-3
Tennis Elmas-Tc Arzachena 1-3
Classifica: Tc Cagliari A 4; Tc Terranova*, Tc Arzachena e Tc Porto Torres 3; Sporting Ct Quartu* 1; Tennis Elmas 0.