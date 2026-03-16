Si è disputata ieri la seconda giornata della Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile.

Serie C maschile.

Girone 1:

Tc Cagliari-Sporting Ct Quartu 0-6

Tc Arzachena-Ct Decimomannu B rinviata al 19/4

Torres Tennis B-Tennis Elmas rinviata per pioggia

Ha riposato: Tc Alghero.



Classifica: Sporting Ct Quartu* e Tennis Elmas* 3; Ct Decimomannu B* e Tc Alghero* 1; Tc Cagliari*, Torres Tennis B** e Tc Arzachena* 0. (** due partite in meno; * una partita in meno).



Girone 2:

Ct Macomer-Ct Decimomannu A rinviata per pioggia al 4/4

Tc70 Oristano-Easy Tennis 4-2

Tc Terranova-Tc Tempio 6-0

Ha riposato: Tc Novelli.



Classifica: Ct Macomer*, Tc70 Oristano*, Tc Novelli* e Tc Terranova*3; Ct Decimomannu A**, Easy Tennis e Tc Tempio 0. (* una partita in meno).



Serie C femminile.

Girone 1:

Quattro Mori Tennis Team-Tc Ghilarza 4-0

Torres Tennis-Accademia Tennis 3-1

Tc Alghero-Tc Cagliari B 4-0



Classifica: Torres Tennis 6; Accademia Tennis, Quattro Mori Tennis Team e Tc Alghero 3; Tc Ghilarza 0; Tc Cagliari B* -1. (* un punto di penalizzazione).



Girone 2:

Sporting Ct Quartu-Tc Terranova rinvita al 29/3

Tc Porto Torres-Tc Cagliari A 1-3

Tennis Elmas-Tc Arzachena 1-3



Classifica: Tc Cagliari A 4; Tc Terranova*, Tc Arzachena e Tc Porto Torres 3; Sporting Ct Quartu* 1; Tennis Elmas 0.

