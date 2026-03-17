Tiscali, licenziamento collettivo: a casa 180 lavoratoriResi noti i dettagli della procedura sul taglio dei dipendenti: a Cagliari sono 81, azzerata la redazione giornalistica
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Scatta il licenziamento collettivo a Tiscali: la società di Sa Illetta annuncia il taglio di «180 lavoratori su un organico complessivo di 729 dipendenti, adottando come unico criterio di individuazione la non opposizione al licenziamento».
Nel dettaglio, si legge in una comunicazione, l'eccedenza – così vengono definiti i lavoratori che saranno licenziati – «viene individuata nell'ambito della composizione dei profili professionali aziendali corrispondente a 155 lavoratori inquadrati come impiegati sino al livello 7, 13 lavoratori inquadrati con qualifica di Quadro di livello 7 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione e 12 giornalisti».
La distribuzione territoriale dei tagli colpisce pesantemente Cagliari: la redazione giornalistica (11 componenti in Sardegna più uno a Roma) viene cancellata. Licenziamento anche per 8 quadri e 62 impiegati. Su un totale locale di 443 dipendenti di Sa Illetta. Colpo anche per Taranto, dove andranno via tutti i 73 impiegati.
(Unioneonline/E.Fr.)