«Volete salire sul mio furgone?». È una delle frasi rivolte a sei ragazzine minorenni tra gli 11 e i 12 anni da un uomo, ora denunciato per molestie e tentato adescamento.

È accaduto a Sanluri e sulla vicenda indagano i carabinieri, allertati dopo che le minorenni si sono rifugiate in un bar chiedendo aiuto.

Dopo la denuncia gli accertamenti dei militari proseguono per capire se ci siano stati precedenti episodi.

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