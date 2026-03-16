Dopo la disputa della decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, soffermandoci sulle 5 rappresentanti galluresi, con una frase vengono rappresentati i loro stati d'animo. Le due del " Limbara", vale a dire Tempio e Calangianus , sono certamente incupite, il Buddusò , dopo il pari, non sa se considerare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Certamente le due in riva al mare , nell'iconica bottiglia trascinata dalle onde, possono aver trovato , dopo le rispettive vittorie, messagi beneauguranti: l'Ilvamaddalena per ciò che riguarda l'alta classifica; il Santa Teresa per ciò che concerne il discorso salvezza diretta.

Il pezzo forte della domenica era degnamente rappresentato dal derby, di grande fascino ed importante per l'alta classifica, tra Tempio (41) e Ilvamaddalena (46). Onore senza dubbio a colei che se lo è aggiudicato, la squadra isolana , ma altrettanto ne è dovuto al Tempio, uscito sconfitto. Questi ultimi ,senza nulla togliere all'undici di Favarin , non sono certo stati assistiti dalla fortuna e oltremodo penalizzati da" parecchie interpretazioni" da parte del trio arbitrale, così che anche in quest'occasione si può concludere dicendo che " il calcio è anche questo".

Passando all'altra rivierasca vincente, il Santa Teresa (31) , i 3 punti li ha ottenuti credendoci sino alla fine , nei confronti della Ferrini. Un punto lo ha ottenuto il Buddusò (29), che però non è sufficiente per far avanzare l'undici di Terrosu sopra la quota play out, che inizia da 30, e con un assembramento di parecchie squadre che ruotano da 33 in giù, davvero un margine esiguo. Ed a sentire , puzza di bruciato, é anche il Calangianus (31), tornato sconfitto dalla trasferta di Carbonia. In casa giallorossa si fa ora strada, un imperativo categorico : battere i prossimi avversari che si presenteranno al " Signora Chiara". Poiché al di la del fatto che si tratti di un derby , avversario il Santa Teresa, con tutte le insidie insite in questo genere di gare, un risultato diverso dalla vittoria porterebbe con sè paura ed apprensione.

Del resto dopo le grandi soddisfazioni arrivate contro le big del campionato, è arrivato il momento di coniugare la soddisfazione , con punti indispensabili per ottenere la salvezza diretta.

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