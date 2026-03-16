Vincono le prime tre della classifica nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Nel corso della decima di ritorno, infatti, nessun problema per CUS Cagliari (capolista), CMB Porto Torres ed Elmas.

Il podio. Gli universitari superano Assemini per 79-69 e proseguono la corsa solitaria in testa. Prima parte di gara equilibrata, con il quintetto allenato da Marco Benucci a comandare, senza riuscire ad allungare con decisione (25-22 al 10’ e 45-40 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il CUS Cagliari detta ancora il ritmo, allungando fino al +9 del 30’ (66-57). Negli ultimi 10’ i padroni di casa gestiscono la situazione e portano a casa la 21sima vittoria stagionale. Miglior realizzatore della gara è Graviano, del CUS, con 28 punti. Alle spalle, il CMB Porto Torres si impone nella “tana” dell’Atletico Cagliari per 46-66. I turritani partono forte e chiudono sul +7 al 10’ (10-17). Nella seconda frazione i cagliaritani trovano con più continuità la via del canestro e riducono lo svantaggio (29-34 al 20’). Nel terzo quarto è nuovamente la formazione ospite ad accelerare, andando sul 38-48 del 30’. Nell’ultima frazione non cala l’intensità del CMB, fino al +20 finale. Da segnalare, nelle fila ospiti, i 16 punti di Sahud. Chiude il podio del campionato Elmas, che travolge Mogoro per 99-45. Masesi che allungano sin dai primi minuti (27-7 al 10’), allargando la forbice di vantaggio con il passare dei minuti, fino al +54 finale. Nelle fila masesi è Raspa il migliore, con 20 punti.

Il balzo. È quello della SAP Alghero che con l’innesto di Efevberha (35 punti in 3 quarti nell’ultimo impegno) continua a vincere. Superando l’Astro per 103-77 (terza vittoria di fila) effettua un ulteriore balzo in classifica, entrando nel gruppo di squadre al quinto posto, a quota 24 punti. Quarto posto, invece, per la stessa Astro.

Lotta. Per il quinto posto, oltre ad algheresi e Atletico Cagliari, c’è anche il Genneruxi, tornato alla vittoria contro il San Sperate (58-55). Ospiti avanti per larga parte del match, fino al +10 del 30’ (33-43). Negli ultimi 10’ la reazione cagliaritana, con un parziale di 25-12 che ribalta il match. Migliori realizzatori della sfida sono Rubio Bonnet, del Genneruxi, e Passa, del San Sperate, con 17 punti. Colpo esterno del CUS Sassari (11sima vittoria stagionale) sul campo del Sinnai, per 55-68, che mantiene così vive le ambizioni playoff. Ai padroni di casa non bastano i 20 punti realizzati da Oliva per portare a casa la vittoria. Infine, vittoria della Ferrini Quartu contro la Santa Croce Olbia (91-82).

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