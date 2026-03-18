Con la grande prestazione e il netto successo sull'Albalonga, la Cos Ogliastra Sarrabus, domenica scorsa ha proposto anche l'esordio nel finale della gara, di Michele Demurtas, classe 2008. Un buon segnale per il ragazzo maturato proprio nel settore giovanile della società dove è approdato nel 2023 dando dimostrazione di qualità e grinta in campo. Voglia di andare avanti insomma. Impegno, serietà, fiducia per far bene anche nel calcio. Un segnale importante, significativo della società, per il ragazzo e per il settore giovanile. Quello di Demurtas è il secondo esordio di un 2008 nella Cos dopo quello del portere Ettore Loddo nella difficile gara col Trastevere Roma.

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