Ha preso il via negli impianti Asvi di Tanca Regia ad Abbasanta la stagione 2026 dell'Endurance con la 1^ tappa del Circuito Asvi Giovani Cavalli e la 1^ tappa del Campionato sardo. Ben 42 i partenti all'evento organizzato dall'Agenzia per lo sviluppo e valorizzazione ippica (Asvi) che sul Trofeo Giovani Cavalli investe 9 mila euro di montepremi per ogni gara. La giornata ha visto la collaborazione della Fise.

A imporsi nella Cen B, la categoria sulla distanza maggiore (81 km) è stata Maria Giovanna Mulas sull'anglo arabo Erula Lady AA. Alle sue spalle Marica Anna Marras su Ella del Ma che ha vinto la Best Condition sia nella classifica Asvi che nella classifica Fise, vale a dire la classifica che tiene conto della miglior condizione fisica del cavallo a fine gara. Terzo posto per un'altra amazzone: Elena Gaias sull'anglo arabo El Quero AA. Nella Cen A sulla distanza di 54 km successo di Fabrizio Pintore su Farran del Ma (premiato anche per la Best Condition)che ha preceduto Giuseppe Mallei su Fariseu. Terzo posto per Katia Venturoli su Fellini. Nella Debuttanti sui 27 km vittoria per l'esperto Cosimo Guillot in sella a Trillis.

Dietro di lui Giami Scalas su Burgesu ed Emanuela Porrini su Bellesa AA. Si è disputata anche la Debuttanti non agonisti, sempre sulla stessa distanza. La vittoria è andata a Chiara Cogoni su Lampo Grigio. Da segnalare anche la presenza del binomio Alessandro Alfonso-Dinamite di Caprera per la Cen A Under 14 che ha percorso 40 km. Tra i non agonisti della Under 14, su un tragitto dimezzato di 20 km, successo di Nicolò Antonio Fenu in sella a Tisserand.

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